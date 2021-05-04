Peşine takılan çocuğu polis ekiplerine teslim etti

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Tezcan SOLMAZ/DÜCE, (DHA) - DÜZCE´de, annesi uyurken evden çıkan 6 yaşındaki Kerem Mutlu, yolu kaybedince marketten çıkan Kadriye Polat´ın peşine takıldı. Polat küçük çocuğu polis ekibine teslim etti. Ailesiyle irtibata geçen polis, çocuğu teslim etmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Olay öğleden sonra, Aziziye Mahallesi´nde meydana geldi. Kadriye Polat marketten çıkarak eczaneye gittiği sırada arkasından bir çocuğun geldiğini fark etti. Polat, çocuğa adını ve nerede oturduğunu sordu. Adının Kerem Mutlu (6) olduğunu öğrendiği çocuğun nerede oturduğunu öğrenemeyen Kadriye Polat, durumu polise bildirdi. Polis ekibi, çocukla ilgilenerek, "Annen nerede? Annen ile babanı çağıralım gelsin." dedi. Kerem annesinin evde dinlendiğini belirtti. Kadriye Polit, polis memurları gelinceye kadar DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-05-04 19:44:57



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