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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, TEM otoyolunda lastikleri tutuşan TIR´ın dorsesi yandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Cevat Mehdevi idaresindeki İran plakalı çelik kazan yüklü TIR´ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Sürücü aracı yol kenarında durdururken, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. Lastiklerden çıkan alevler TIR´ın tentesine sıçrayınca yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dorse hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-05-05 17:33:55



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