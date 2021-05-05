Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı

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– Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu şahıslara yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen 3 kişiye adli işlem yapıldı.



Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında N.M.T. isimli Afganistan uyruklu şahıs hakkında başlatılan projeli çalışma sonrasında birlikte hareket ettiği tespit edilen Afganistan uyruklu F.T. ve N.T. yakalandı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 3 fişek halinde 1 adet siyah poşet içerisinde 16 gram metamfetamin, 6 adet ectacy uyuşturucu hap ve 3 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatılarak gözaltına alındı. Şahıslara ayrıca Yasadışı bulunma suçundan 14 bin 738 lira idari yaptırım uygulandı. Soruşturma sürecinde yapılan iki ara yakalamada 2 gram metamfetamin ve 1 gram reçine esrar ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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