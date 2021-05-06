Yabancı uyruklu şahsıların kavgası kanlı bitti

– Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralandı.

Olay, Düzce’nin Nusrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.İ.K ve S.A.İ.K İnkılap Sokak üzerinde ki evlerine gittikleri sırada arkadaşları Y.S.A. ile karşılaştı. M.A.İ.K ile Y.S.A. arasında iddiaya göre sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Y.S.A., yanında bulunan bıçak ile M.A.İ.K’yı yaralayıp olay yerinden kaçtı. Eşini kanlar içinde gören S.A.İ.K ise çevreden yardım isteyerek, zanlının peşinden koştu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine döndükten sonra bayılan S.A.İ.K ve bıçaklanan eşi M.A.İ.K, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Y.S.A ise olay yerindeki polis ekiplerinin yanına gelerek teslim oldu.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.



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