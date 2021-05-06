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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“İletişim can damarımızdır’’

İHA

“İletişim can damarımızdır’’

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu tarafından düzenlenen ‘’Etkili İletişim ve Beden Dili’ başlıklı program Google Meet üzerinden online olarak gerçekleştirildi.
Programa konuk olan Eğitmen & BiAkademi kurucusu Seyhan Karaman, kariyer hayatı ve kurucusu olduğu firma hakkında bilgiler vererek “İletişim can damarımızdır’’ sözüyle sunumuna başladı.
Kaynaklarda sözün rolünün yüzde 7, sesin rolünün yüzde 38 ve beden dilinin rolünün yüzde 55 olarak anlatıldığını belirten Seyhan Karaman, beden dilinin etkili iletişimdeki öneminden bahsettikten sonra dildudakçene tembelliği konusuna değindi. Dilin geliştirilmesi ve tembelliğin ortadan kalkması için yapılması gerekenleri anlatan Karaman, konunun pekişmesi adına katılımcılara uygulamalı örnekler yaptırdı.
Dil bilgisinin de etkili iletişimde önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Karaman, temel dil bilgisi kurallarından bahsetti. Topluluğa hitap etmenin önemli olduğunu dile getiren Seyhan Karaman, topluluk önünde nasıl konuşulması gerektiği konusunda da önemli bilgiler paylaştı. Sahne korkusunun nasıl yenilebileceğini, diyafram nefesini geliştirme yöntemleri ve rahatlama nefesinin nasıl yapılacağıyla ilgili faydalı tespitlerde bulundu.
Seyhan Karaman, “Kendinize, beden dilinize, seçtiğiniz kelimelere, üsluba ve gülümsemeye özen gösterin. İletişim tüm bunların üzerine kuruludur’’ diyerek katılımcılara etkili iletişim ve beden dili üzerine kaynak önerileriyle konuşmasını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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