Kısıtlamayı ihlal etti, polisten kaçarken bacağını kırdı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, sokak kısıtlamasını ihlal ettiği için polislerden kaçan G.U., cami duvarından atladığı sırada düşüp, bacağını kırdı. Hastaneye kaldırılan G.U., tedaviye alınırken, kısıtlama ihlali nedeniyle para cezası kesildi.

Olay, öğle saatlerinde, Kültür Mahallesi´nde meydana geldi. Mahalleli, sokakta bulunan 3 kişi hakkında, kısıtlamayı ihlal ettikleri için polise şikayette bulundu. İhbarla bölgeye gelen polisleri gören 3 kişiden 2´si, Sanayi Sitesi yönüne kaçarken, G.U. ise Kültür Camisi'nin bahçesine kaçtı. Buradan arka sokağa kaçmak isteyen G.U., cami duvarından atlarken, düştü. Acı içinde yerde kalan G.U. için polisler, sağlık ekibi çağırdı. Bacağının kırıldığı anlaşılan G.U., tedavisi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. G.U.´ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-05-06 15:22:05



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