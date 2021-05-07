Tadı ve kokusu sebebiyle tercih edilmeyince, bakın ne yaptılar

Şifa kaynağı olarak bilinen ve içerisinde zengin vitaminlerin bulunduğu Kudret Narı, tadı ve kokusu nedeni ile çok tercih edilmeyince, Düzce Üniversitesi’nde farklı bir karışım geliştirildi. Ürün mide rahatsızlığı olanlar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmeye başlandı.

Özellikle Yalova ve Bursa illerinde yetiştirilen, Akdeniz yöresinde ve Düzce’de de yetiştirilmeye başlanan Kudret Narı, içerisinde bulundurduğu birbirinden farklı zengin besinler ile şifa dağıtıyor. Fakat kokusu ve tadı sebebi ile vatandaşların tercih etmediği ürün haline gelmeye başlayan Kudret Narı için Düzce’de Arı Mucizesi Akademisi tarafından özel bir çalışma yapıldı. İçerisinde bulundurduğu Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Bakır ve Demir mineraline ilaveten A, B1, B2 ve C vitaminleri de barındıran çok zengin bir içeriğe sahip olan Kudret Narı, 1 yıl boyunca zeytin yağında fermente edildi. Daha sonra tadı ve kokusunun değişmesi ve daha güçlü şifa olması için bal ve propolis ile zenginleştirildi. Tadı ve kokusunun değiştirildiği ve mide rahatsızlığı olanlar tarafından tercih edilmeye başlanan ürün yoğun bir şekilde alıcısı ile buluşuyor. Düzce Üniversitesi profesörleri tarafından analizleri tamamlanan ürün www.arimucizesi.com sitesinden satın alınabiliyor. Ürünün kullanımının kolay olması içinde özel bir aparatta geliştirildi.

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