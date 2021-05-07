Akçakoca’da gece gündüz denetim yapılıyor İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı

– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde emniyet ekipleri tam kapanma sürecinde şehrin giriş ve çıkışlarında gece gündüz denetim yapıyor. Yapılan denetimlerde izin belgesi olmayanlara 3 bin 150 TL para cezası kesildi.



Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tam kapanma nedeniyle denetimlerini sıkı tutuyor. Akçakoca kent merkezi, beş yol bölgesi ve Çuhallı Çarşısı'nda çift yönlü olarak emniyet güçleri denetimleri arttırdı, saat 17.00'dan sonra marketlerin kapanmasıyla birlikte sokakta gezenlere, yasaktan muaf olmayan özel araçla seyahat edenlere 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

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