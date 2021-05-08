TDP Genel Başkanı Sarıgül İsrail’i kınadı

– Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Düzce ziyaretinden yaptığı konuşmada partisinin sağı solu olmadığını sağ el ile sol eli birleştireceklerini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Düzce’de açılan İktidara Hazırlık Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret öncesinde merkezin altında bulunan marangoz atölyesine giren Sarıgül, burada çalışanlarla sohbet etti. Ardından İktidara Hazırlık Merkezine geçen Mustafa Sarıgül, burada açıklamalar yaptı.

Sarıgül, TDP’nin görüşünde ayrıştırma olmadığını birleştirme olduğunu belirterek “Türkiye Değişim Partimizin ana ilkesi Atatürk ilkelerine bağlı, Atatürk Milliyetçiliğini savunan, üretimi destekleyen, alın teri emeğin yanında olan, inançlara saygılı, laikliği savunan, hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye Cumhuriyeti’nin en demokratik kitle partisidir. Türkiye Değişim Partisi’nin görüşlerinde düşüncelerinde ayrıştırma yok, ötekileştirme yok, bütünleştirme var. Bizim amacımız daha güçlü, daha zengin bir Türkiye’mizi hep birlikte oluşturmak. Türkiye Değişim Partimizde sağ ve solu kaldırdık. Çünkü bizim gövdemiz Türkiye sağ elimizde sol elimizde var. Sağ elimizle sol elimizi buluşturmak istiyoruz. Ülkemiz sağcıydı solcuydu bu etnik kökenden şu etnik kökenden çok çekti. Türkiye’mizi ayrıştırdılar. Sıkıntıya soktular. Salı, Çarşamba günleri Ankara’da görüyorsunuz siyasi parti genel başkanları birbirlerinin aleyhinde söylemedikleri ağır söz yok. Türkiye Değişim Partisi bu değil. Türkiye Değişim Partisi siyasetin dili değiştirecek. Siyasetin yapılış şeklini değiştirecek. Siyasete nezaketi ve zarafeti getirecek olan kitle partisi olacak” dedi.



“İsrail’i kınıyorum”

İsrail’in Mescidi Aksa da ibadet edenlere yapığı saldırıyı kınayan Mustafa Sarıgül şunları aktardı; “İbadet yapan insanların üzerine emniyet mensuplarını göndermek 21. Yüzyılda hiç kimseye yakışmaz. Kınıyorum. Umarım ki bundan sonra son olur bir daha kesinlikle böyle bir şey olmaz. İsrail’i kınıyorum. İbadet yapan yurttaşlarımızın üzerine polisi göndermenin mantığını anlamıyorum. Ama ben bütün yurttaşlarımızı bir kez daha hoşgörüye ve sağduyuya ihtiyacı var.”



“Düzcespor’a başarılar dilerim”

Mustafa Sarıgül, konuşmasının son bölümünde ise Türkiye 3. Lig 4. Grupta mücadele eden ve playoff maçları yapan Düzcespor’a başarılar dileyerek “Düzcespor’u mutlaka çok üst noktalarda görmek istiyoruz. Düzcespor’a destek verilmesini bütün Düzcelilerden, Düzceli olup şehir dışında olanlardan da rica ediyorum. Nedeni ise spor, sanattır, kültürdür, barıştır. O ilde gençlerin buluşması, bir arada olması içinde vesiledir. Önümüzdeki maçları kazanarak önemli noktalara gelecek” ifadelerinde bulundu.

Sarıgül ardından kentte çeşitli ziyaretler yapıp Sakarya’ya gitti.

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