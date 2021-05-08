Hayatını, engelli 5 çocuğuna adadı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, Fatime Yikit (71) hayatını bedensel engelli 5 çocuğuna adadı. Bakımın zor olduğunu, ancak çocuklarını çok sevdiğini belirten Fatime Yikit, "Evlatlarımı çok seviyorum. Sevilmeseler bakılmaz. Onlar benim yavrularım, şekerlerim" dedi.

Kentte, 14 yıl önce eşini kaybeden Fatime Yikit, 7 çocuğundan sağlıklı olan iki kızının da desteğiyle 2´si erkek 5 engelli evladına bakıyor. Doğuştan kas hastalığı nedeniyle engelli olan Havva (47), Adem (38), Nimet (37), Menşure (35) ve Selim Yikit'e (32) günlük yaşamlarında destek olan Fatime Yikit, elinden geldiğince onlara iğne oyası ve yemek yapmayı, okuyup yazmayı ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmeye çalışıyor.

2 oğlu ve 3 kızının engelli olduğunu belirten Fatime Yikit, "Zorluk çekiyorum. Büyük kızlarım ve damatlarım olmasa çok daha zor olacak. Onlar elimden tutmasa imkanım yok. Çocuklarıma çok bağlıyım. 50 sene oldu. Bir akşam babamın evine gidip kalamadım. Evli olan kızlarıma gidemedim. Ama evlatlarımı çok seviyorum. Sevilmeseler bakılmaz. Onlar benim yavrularım, şekerlerim" dedi.

Çocuklarının iyileşmeleri için umutlu olduğunu dile getiren Fatime Yikit, "Hala umudum var. Hala ilaç çıkacak benim tayfam iyileşecek diye bekliyorum. Bir doktor çıkacak ve ben senin evlatlarını iyileştireceğim diyerek halen umutluyum. Bütün doktorlara sesleniyorum. Bir çare çıktığı zaman ne olur benim evlatlarıma bir tedavi uygulasınlar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-05-08 16:42:56



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