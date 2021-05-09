Vali Atay pazaryerinde denetim yaptı

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– Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Aziziye Mahallesi’nde kurulan pazaryerini ziyaret ederek Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın Pazar Yerleri genelgesi kapsamında açılan 5 pazaryerinden birisi olan Aziziye Mahallesi’nde kurulan pazaryerinde Vali Cevdet Atay ve beraberinde ki heyet Korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında vatandaşlara tek tek salgın ile ilgili bilgiler verilirken, sosyal mesafe ve maske uyarısında da bulunuldu.

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