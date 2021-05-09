Düzce Milli Eğitim’den online deneme sınavı

– Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Başarıya bir adım projesi kapsamında öğrenciler için online deneme sınavları hazırlandı. 30 Mayısa kadar uzaktan 7 farklı sınav yapılacak.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden “Başarıya Bir Adım Projesi" kapsamında 06 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında farklı günlerde 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilere Online Deneme Sınavı uygulanacak. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgını sürecinde öğrencilere online sınav için hazırlandı. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak sınavlar kapsamında, 7. sınıf öğrencilerimize 06.05.2021 tarihinde saat 08:00 24:00 arası, 8. sınıf öğrencilerimize 30.05.2021 tarihinde saat 08:00 24:00 arası, 9. sınıf öğrencilerimize 07.05.2021 tarihinde saat 08:00 24:00 arası, 10. sınıf öğrencilerimize 17.05.2021 tarihinde saat 08:00 24:00 arası, 11. sınıf öğrencilerimize 18.05.2021 tarihinde saat 08:00 24:00 arası, 12. sınıf öğrencilerimize 20.05.2021 tarihinde saat 08:00 24:00 arası (TYT) ve 12. sınıf öğrencilerimize 21.05.2021 tarihinde saat 08:00 24:00 arasında (AYT) uygulanacak.

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