Ramazan kolilerini dağıtmaya devam ediyor

Tamirci kardeşlerin yaptığı şoke etti!

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Türkiye Diyanet Vakfı, pandemiden dolayı iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtıyor.

Akçakoca İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi organizesinde gerçekleştirilen program kapsamında ailelere kumanyaları ramazan ayı boyunca ulaştırmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerini Ramazan ayında da yalnız bırakmamak için elerinden geleni yaparak gelen zekatları, fitreleri yerlerine teslim ediyor.

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