AFGD bu defa Kızılay için seferber oldu

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Kaza, kısıtlama gibi acil durumlarda seferber olan Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri, Kızılay’a ait kan bağış otobüsü önünde toplanarak kan bağışında bulundular.

Ramazan ayı ve korona virüs ile birlikte artan kan talebini karşılamak için yoğun çaba harcayan Kızılay’ın kan stoklarında azalma meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen Düzce Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri, Kızılay’a kan bağışında bulundular. Akşam saatlerinde kan bağışı yapan dernek üyelerini kan bağış otobüsü önünde Kızılay Düzce Şube Başkanı Av. Halil Aydın ve yönetim kurulu üyeleri karşılarken, AFGD üyelerine yaptıkları bağış için teşekkür etti.

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