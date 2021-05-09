350 metrelik alanda hummalı çalışma Başkan Özlü, “Vatandaşın ayağı çamura basmayacak"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Düzce'nin kalbinde büyük dönüşüm" sloganıyla startını verdiği Kent Estetiği Projesinin ilk etap çalışmaları hızla ilerliyor.

17 günlük tam kapanma dönemini fırsata çeviren Düzce Belediyesi, 1 Mayıs tarihinde ilk kazmayı vurarak Cedidiye Meydanı ile Millet Bahçesini bütünleştirecek olan Kent Estetiği Projesini başlatmıştı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm" sloganı ile açıkladığı ve büyük bir titizlikle takip ettiği projenin 350 metrelik bölümünde uygulanan altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Cadde üzerindeki kaldırım, asfalt, tabela ve aydınlatma direklerini söken ekipler, altyapıyı da elden geçirerek beton dökme çalışmalarını başlattı. Ekipler, tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından esnaf ve vatandaşın ayağını çamura bastırmadan beton serme işlemini tamamlayıp, caddenin taş döşeme işlemine hazır hale getirilmesini hedefliyor.



Özlü, proje alanı ve üretim tesisi arasında mekik dokuyor

Öte yandan projenin startını vererek dönüşüm hazırlığını başlatan Başkan Özlü, Caddedeki çalışmaları yakından takip ediyor. Gündüz ziyaretlerinin yanı sıra gecenin ilerleyen saatlerinde de sahaya inerek uygulama çalışmalarını yerinde inceliyor.

17 metre genişliğinde, 350 metre uzunluğundaki proje uygulama alanında çalışmaların hızla ilerlediğini kaydeden Başkan Özlü, şehirde nezih bir alan oluşturulduğunu söyleyerek, “1 Mayıs tarihi itibariyle başlattığımız projemiz 24 saat esasına göre hızlı bir şekilde ilerliyor. Caddenin 350 metrelik alanında yapılan kaldırım ve asfalt kazıma işlemlerini tamamlayarak beton dökme işlemine başladık. Çalışmalarımız bittiğinde yolun her iki yanında 5’er metrelik kaldırımlar, orta kısımda yaya, bisiklet ve servis yolu olarak kullanılacak 17 metre genişliğinde bir alan olacak. Doğal taş kullanacağımız proje alanında, oturma grupları, dekoratif aydınlatmalar, bisiklet yolları ve estetik görünümlü ağaçlar, Düzce’nin değerine değer katacak ve Düzce’ye çok yakışacak" dedi.



"Kimseyi rahatsız etmeden tamamlamak istiyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, esnaf ve vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde bir çalışma programı hazırlandığını belirterek; "Tam kapanma sürecini belediye olarak çok iyi değerlendirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Caddede sadece makyaj çalışması yapmıyoruz, altyapımızı da komple elden geçirdik. Vatandaş ve esnafımızın mağduriyet yaşamamaları için 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyoruz. Beton dökme çalışmalarımız Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek. Bayram sonrasında da kalan kısımların beton dökme işlemlerini sürdürüp taş döşeme işlemlerini başlatacağız. Alt ve üst yapı çalışmalarımız tamamlandığında ise kademeli olarak cephe giydirme ve tek tip tabela uygulamasına geçiş yapılmasını sağlayacağız” ifadelerinde bulundu.

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