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Eski kaymakamlık lojmanı kütüphane oluyor Düzce’ye bir kütüphane daha kazandırılıyor

İHA

Eski kaymakamlık lojmanı kütüphane oluyor Düzce’ye bir kütüphane daha kazandırılıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce için verdiği müjdelere bir yenisini daha ekledi. Başkan Özlü, Kültür Mahallesi’nde bulunan eski Kaymakamlık lojmanının kütüphaneye dönüştürülerek Düzcelilerin hizmetine açılacağını kaydetti.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski Kaymakamlık lojmanının tahsisinin belediyeye alındığını duyurdu. Başkan Özlü, yapımı devam eden Millet Bahçesinin yanında bulanan lojmanın kütüphaneye dönüştürülerek hizmete açılacağını kaydetti. Yeni Kütüphanenin açılmasıyla Düzce’nin çehresini değiştirecek projelerden biri ve kentin en büyük yaşam alanı olan Millet bahçesinin cazibesi artacak.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski Kaymakamlık Lojmanının kütüphaneye dönüştürülmesine ilişkin açıklamada “Eski Kaymakamlık lojmanı olarak bilinen binayı belediyemize tahsis ederek kütüphaneye çeviriyoruz. Kent merkezinde ağaçlar arasında mevcut binamızı ahşap görünümlü bir kütüphane haline getireceğiz. Kısa süre içinde projesini hazırlayarak özellikle gençlerimizin ihtiyaç duydukları her an kullanabilecekleri, yeşil alan içerisinde bir kütüphaneye sahip olacağız. Düzce’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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