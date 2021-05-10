Sulama sezonu başlıyor Sulama kanallarına yaklaşmayın uyarısı

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Düzce Ovası Sulama Birliği Birlik Başkanı Abubekir Uzgur, sulama kanallarına Mayıs ayı başında su verileceğini belirterek sulama kanallarına yaklaşılmamasını istedi.

Uzgur yaptığı açıklamada “2021 yılı sulama mevsiminin yaklaşması sebebiyle 15 Mayıs tarihleri arasında Çiftlik regülatöründen ana kanal, yedek kanal ve tersiyer kanallarına su verilmeye başlanacaktır. Ana kanal, yedek kanal ve tersiyer kanallarına su verileceği tarihten itibaren yaklaşmak can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir” ifadelerinde bulundu.

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