3. Lig Play-Off: Düzcespor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 3

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– Misli.com 3. Lig 4. Grup PlayOff Çeyrek final ikinci maçında Düzcespor, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor’a 30 mağlup oldu.



Stat: Düzce 18 Temmuz

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Serdar Diyadin xx, Uygar Bebek xx

Düzcespor: Orhan Erdoğan x, Osman Keçelioğlu x, Ebu Sıddık Çelik x, Adem Doğan x, Oğulcan Şahin x Bulut Kaya x (Osman Boz dk. 56 x), Yusuf Akyel x, Nevzat Bilet x, Bilal Gülden x (Barış Bozdilki dk. 65 x), Mutlu Güler x, Ömer Sezgin x

68 Aksaray Belediyespor: Mehmet Akif Önal xx, Talha Özler x (Ömer Yıldırım dk. 20 xx), Onur Alsu xxx, Vehbi Furkan Yıldırım xxx, Serhat Velioğlu xx, Gürcan Gözüm xx, Muzaffer Kahrıman xxx (Ömer Çalışkan dk. 80 ?), Serkan Gürses xxx, Necmi Çoban xx, Mustafa Apardı xx, Tayyip Kanarya xxx (Alpay Cin dk. 69 x)

Goller: Muzaffer Kahrıman (dk. 47), Tayyip Kanarya (dk. 52), Mustafa Apardı (dk. 77 pen.) (68 Aksaray Belediyespor)

Kırmızı Kart: Yusuf Akyel (dk. 76) (Düzcespor)

Sarı Kartlar: Adem Doğan, Ömer Sezgin, Bulut Kaya, Bilal Gülden, Semih Ceylan, Nevzat Bilen (Düzcespor), Serhat Velioğlu, Muzaffer Kahrıman, Gürcan Gözüm, Alpay Cin (68 Aksaray Belediyespor)

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