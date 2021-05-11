Düzce’de İsrail düzenlenen konvoyla kınandı

– Düzce’de sivil toplum kuruluşları, İsrail’in Mescidi Aksa’da Filistinlilere saldırılarını yüzlerce aracın katıldığı konvoyla protesto etti.

Bahçeşehir bağlantı yolunda toplanan sendika temsilcileri ve STK’lar, yüzlerce araçla konvoy düzenledi. Filistin ve Türk bayraklarının bulunduğu konvoyda tekbirler ve sloganlar atıldı. Bahçeşehir'den şehir merkezine kadar devam eden konvoya vatandaşlar da balkonlarından destek verdi. MemurSen Düzce İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, konvoy sonrasında yaptığı açıklamada, Mescidi Aksa özgürleşmeden insanlığın özgürleşemeyeceğini söyledi. Açıklamasına Filistinli şair Mahmut Derviş'in “Kudüs’te” şiiriyle başlayan Çelebi, "Unutmak felakettir. Biz bugün burada hatırlatma yapmak için o teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık" dedi.



“Kudüs İslam şehridir”

Tüm dünyaya seslenerek Kudüs’ün bir İslam şehri olduğunu belirten Çelebi, “Bugün İsrail ve onu destekleyenlere karşı onunla işbirliği yapanlara karşılık verilecek mücadelenin sonunda insanlık adalete ulaşacaktır. Tarih İsrail’i devlet olarak bilim siyonizmi fikir olarak reddetmiştir. Bu açık ve nettir. Şimdi sıra Müslümanlarda ve dünyanın tüm iyi insanlarında. İsrail’i kanı ile kini ile ve kiri ile zulmü ve terörü ile zihinlerimizde reddetmenin, işgalci olduğu coğrafyadan ve sistemlerden def etmenin vaktidir. Filistinli çocuğun gözden düşen bir damla bugün insanlık için Nuh tufanı hükmündedir. Hepimiz kurtaracak nuhun gemisi İsrail’e karşı dirayet Filistin’de Kudüs’te ve Mescidi Aksa’da adalet için mücadele etmektir. Herkes duysun ve bilsin ki Mescidi Aksa, barış dini İslam’ın ve Müslümanların mabedidir. Herkes duysun ve bilsin ki Kudüs bir İslam şehridir” ifadelerinde bulundu.

Filistin ve Türk bayraklarıyla alanda olan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bayraklarla süsledikleri araçlarına binerek emniyet birimleri koordinesinde konvoy yaptı. Bahçeşehir bağlantı yolundan Cedidiye Meydanı'na kadar korna çalarak devam eden konvoyu Düzceliler evlerinin balkonundan destekledi.

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