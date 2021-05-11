Polis uygulamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de sürücüsünün ihtara uymadığı otomobil, kovalamacayla durduruldu. Üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 2 kişi, 9 bin 312 lira ceza kesilerek gözaltına alındı.
Kentte, D-100 karayolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, 81 AG 340 plakalı otomobile `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacayla otomobil Taşköprü Sapağı mevkiinde durduruldu. Sürücü Cemil T. ile yanındaki Ahmet K.´nin üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca Cemil T.´nin ehliyetinin, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle iptal edildiği belirlendi. 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 TL, ayrıca sürücüye ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 12 lira olmak üzere toplam 9 bin 312 lira cezai işlem uygulandı.
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-05-11 14:23:58
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