Pozitif hasta lavaş dağıtırken yakalandı

– Korona virüs testi pozitif çıkan şahıs, lavaş siparişlerini dağıtıma çıktı. 25 noktaya dağıtım yapan şahıs polis uygulamasında yakalanarak yurdu gönderildi.

Korona virüs ile mücadele tüm hızı ile devam ederken, bir yandan da Emniyet ekipleri karantina ihlali yapan vatandaşların peşine düşüyor. Düzce’de polis ekipleri denetim yaptığı esnada bir lavaş servisi yapan aracı durdurdu. Araç sürücüsü Ö. Y. yapılan kontrollerde testinin pozitif olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Sürücü Ö. Y. pozitif hasta olduğunu bildiğini karantina sürecinin bittiğini düşünerek lavaş dağıtımına çıktığını söylemesinin ardından lavaş dağıtımı yaptığı tüm işletmeler de karantina uygulamasına geçildi. Pozitif hasta Ö. Y. ise karantina yurduna gönderilerek 3 bin 469 lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.