Coğrafi işaretli yemeklerden bayram ziyafet sofrası kuracaklar

Düzce’nin maharetli kadınları, Çağla Şıkel’in sunduğu Çağla ile Yeni Bir Gün programında Düzce’nin coğrafi işaretli yöresel yemeklerini tanıtacak. 12 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak olan program saat 11’de FOX TV ekranlarında olacak.
Düzce’nin coğrafi işaretli yöresel yemekleri ulusal kanallar nezdinde Türkiye’ye tanıtılmaya devam ediyor. FOX TV’de yayınlanan ve sunuculuğunu Çağla Şıkel’in üstlendiği Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olacak Düzce’nin maharetli kadınları, Ramazan Bayramı arifesinde Bayram ziyafet sofrası kuracaklar.
Düzce’yi temsilen Ayşe Çakır Yazgel, Bilgi Sivrikaya Gündoğdu ve Nurhan Nursefa Öz’ün katılım sağlayacağı program 12 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00’da ekranlarda olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.