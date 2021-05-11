Dilber, İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısını kınadı

– Düzce Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Uzm. Arb. Av. Ali Dilber, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasını kınadı.

Mescidi Aksa'da yaşananların, sadece temel inanç ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelmediğini dile getiren Düzce Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Uzm. Arb. Av. Ali Dilber açıklamalarda bulundu. Dilber, “Bugünlerde Mescidi Aksa'da yaşananlar sadece temel inanç ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelmemekte. İsrail'in, yine terör ve güvenlik bahanesine sığınarak özelde Mescidi Aksa genelde de Kudüs'ün bütününü kendi topraklarına katma ölünmez ve birleşmiş başkenti yapma hedefinde devam ettiğini göstermektedir. Bu açıdan Mescidi Aksa'da Müslümanların ibadet etme özgürlüklerinin kısıtlanması çabalarının ve ibadet için gelenlere sık sık terör ve güvenlik bahallesi ile öldürmeye kadar giden şiddete dayalı fiili müdahalede bulunması gibi davranışların en kısa zamanda bitirilmesi gerekmektedir. Hukuki Araştırmalar Derneği bölgeden barışın ivedilikle sağlanmasının en temel yollarından birinin Filistin Devleti'nin dünyada tam anlamıyla tanınması ve hakların iadesi olduğunu İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği Doğu Kudüs'teki işgal ve iskan politikasının bir an önce bitirilmesinin zorunluluğunu ve nihai olarak İsrail'in Haremi Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesinin insani bir hukuki bir yükümlülük olduğunu İslam coğrafyasına ve dünya kamuoyuna duyurulması bir görev bilinmektedir. İsrail'in bu tür uygulamalarını nefretle kınıyor vicdanını kaybetmemiş uluslararası camiayı ve Müslüman Devletleri bir an önce önlem almaya ve seslerini yükseltmeye davet ediyoruz” dedi.

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