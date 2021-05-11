Düzce vaka sayılarında en hızlı düşüş gösteren 3. il oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce vaka sayılarında en hızlı düşüş gösteren 3. il oldu

İHA

Düzce vaka sayılarında en hızlı düşüş gösteren 3. il oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık değerlerde en yüksek değişimi gösteren illerde belli oldu. Buna göre Düzce 2 hafta önce en yüksek vaka çıkan şehir olurken, yeni listeye en hızlı vaka sayısını düşüren iller arasında 3'üncü sırada yer aldı. 
  Korona virüs salgını kapsamında Sağlık Bakanlığı her hafta illerin 100 bin nüfusa karşılık değer verilerini açıklıyor. Buna göre Düzce sadece 2 hafta önce en yüksek vaka artışı görülen şehir konumundayken, tam kapanma ve Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar sonrasında düşüş başladı. 2 Haftalık zaman dilimi içerisinde hem filyasyon ekipleri hem emniyet müdürlüğü hem de il jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında Düzce en hızlı düşüş gösteren iller arasına girdi. 17 mayıs haftalık 100 bin de değerlerine göre en pozitif manada en yüksek değişimi gösteren şehir Kırklareli olurken ikinci sırada Çanakalle, üçüncü sırada ise Düzce yer aldı. 
Düzce'nin komşu illerinden olan Bolu 30. sırada yer alırken, Zonguldak 69. sırada yer aldı. Bir diğer komşu ile Sakarya ise 18. sırada yer aldı. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dilber, İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısını kınadı
YEREL HABERLER Dilber, İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısını kınadı
Coğrafi işaretli yemeklerden bayram ziyafet sofrası kuracaklar
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli yemeklerden bayram ziyafet sofrası ...
Pozitif hasta lavaş dağıtırken yakalandı
YEREL HABERLER Pozitif hasta lavaş dağıtırken yakalandı
Düzce’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Düzce’de uyuşturucu operasyonu
Polis uygulamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Polis uygulamasından kaçtılar uyuşturucuyla ...
Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: Emeklerimizin karşılığını aldık
YEREL HABERLER Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: ...
Yavru tilkinin tedavisini gözyaşları ile izlediler
YEREL HABERLER Yavru tilkinin tedavisini gözyaşları ile izlediler
Mandalar çamura yatmaya başladı Manda sütü astım hastalarına şifa veriyor
YEREL HABERLER Mandalar çamura yatmaya başladı Manda sütü astım ...
Düzce’de İsrail düzenlenen konvoyla kınandı
YEREL HABERLER Düzce’de İsrail düzenlenen konvoyla kınandı
Anne köpek ölen yavrusunu yol kenarına taşıdı
YEREL HABERLER Anne köpek ölen yavrusunu yol kenarına taşıdı
3. Lig Play-Off: Düzcespor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 3
YEREL HABERLER 3. Lig Play-Off: Düzcespor: 0 - 68 Aksaray ...
Efteni sağlık turizmine açılıyor
YEREL HABERLER Efteni sağlık turizmine açılıyor
Bayramlıklar Başkan Özlü’den
YEREL HABERLER Bayramlıklar Başkan Özlü’den
Sulama sezonu başlıyor Sulama kanallarına yaklaşmayın uyarısı
YEREL HABERLER Sulama sezonu başlıyor Sulama kanallarına yaklaşmayın ...
Eski kaymakamlık lojmanı kütüphane oluyor Düzce’ye bir kütüphane daha kazandırılıyor
YEREL HABERLER Eski kaymakamlık lojmanı kütüphane oluyor Düzce’ye ...
Önmez “Yeme alışkanlığına bu bayram daha fazla dikkat etmeliyiz”
YEREL HABERLER Önmez “Yeme alışkanlığına bu bayram daha fazla dikkat ...
DTSO Başkanı Şahin, “Hisarcıklıoğlu’nun yanındayız”
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin, “Hisarcıklıoğlu’nun yanındayız”
Yaban hayat onlardan soruluyor Türkiye’nin ilk yaban hayatı uzmanı Düzce’de Yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu: “Dünyada çok daha önemli bir alan”
YEREL HABERLER Yaban hayat onlardan soruluyor Türkiye’nin ilk yaban ...
Vali Atay ve eşi şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Vali Atay ve eşi şehit annelerini unutmadı
350 metrelik alanda hummalı çalışma Başkan Özlü, “Vatandaşın ayağı çamura basmayacak"
YEREL HABERLER 350 metrelik alanda hummalı çalışma Başkan Özlü, ...
Düzce’de gece 84.1 kilogram yağış düştü
YEREL HABERLER Düzce’de gece 84.1 kilogram yağış düştü
AFGD bu defa Kızılay için seferber oldu
YEREL HABERLER AFGD bu defa Kızılay için seferber oldu
Kovalamacada yakalanan iki kişilik araçtan 6 kişi çıktı Bagajdan çıkan şahısları gören polisler şaşkına döndü Kısıtlamayı ihlal ederek kaçtıkları araç kadar ceza yediler
YEREL HABERLER Kovalamacada yakalanan iki kişilik araçtan 6 kişi ...
Ramazan’ın bereketini dört bir yanı taşıyorlar
YEREL HABERLER Ramazan’ın bereketini dört bir yanı taşıyorlar