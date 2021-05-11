Düzce vaka sayılarında en hızlı düşüş gösteren 3. il oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık değerlerde en yüksek değişimi gösteren illerde belli oldu. Buna göre Düzce 2 hafta önce en yüksek vaka çıkan şehir olurken, yeni listeye en hızlı vaka sayısını düşüren iller arasında 3'üncü sırada yer aldı.

Korona virüs salgını kapsamında Sağlık Bakanlığı her hafta illerin 100 bin nüfusa karşılık değer verilerini açıklıyor. Buna göre Düzce sadece 2 hafta önce en yüksek vaka artışı görülen şehir konumundayken, tam kapanma ve Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar sonrasında düşüş başladı. 2 Haftalık zaman dilimi içerisinde hem filyasyon ekipleri hem emniyet müdürlüğü hem de il jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında Düzce en hızlı düşüş gösteren iller arasına girdi. 17 mayıs haftalık 100 bin de değerlerine göre en pozitif manada en yüksek değişimi gösteren şehir Kırklareli olurken ikinci sırada Çanakalle, üçüncü sırada ise Düzce yer aldı.

Düzce'nin komşu illerinden olan Bolu 30. sırada yer alırken, Zonguldak 69. sırada yer aldı. Bir diğer komşu ile Sakarya ise 18. sırada yer aldı.

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