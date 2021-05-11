Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı

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– Düzce’de polis ekipleri iftara yetişemeyen vatandaşlarla uygulama noktasında kumanyalarını paylaştı. Vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür etti.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık dağıttı. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesindeki uygulama noktasında güzergah üzerinde yapılan denetimler esnasında iftara dakikalar kala yolda olan vatandaşlara polis ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı. Ramazan ayı boyunca polis ekipleri kendi kumanyalarını güzergah üzerindekilere dağıtırken, iftarlık verilen yolcular polislere teşekkürlerini iletti.

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