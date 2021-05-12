Sıkı tedbirler ve tam kapanma vaka sayılarını düşürdü En hızlı yükseliş listesinde yer alan Düzce'de vaka sayıları düşüşe geçti

– Geçtiğimiz haftalarda vaka sayılarında en yüksek iller arasında yer alan Düzce'de, sıkı tedbirler ve tam kapanmanın etkisiyle vakalar düşüşe geçti. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce'nin vaka sayılarında düşüş gösteren iller arasında 3'üncü sırada yer aldığını açıkladı.

Düzce her hafta açıklanan vaka sayılarında en hızlı düşüş gösteren iller arasında yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda en hızlı yükseliş gösteren il olan Düzce'de, alınan sıkı tedbirler ve tam kapanmanın ardından yüzde 560 olan vaka sayıları, yüzde 220’lere kadar düştü. Vatandaşların tedbirlere uyduğunu ve vaka sayılarında düşüşün devam ettiğini ifade eden Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Daha önceki dönemde herkesin malumu hızlı bir artış yaşamıştık. Son günlerde Düzce halkımızın gösterdiği üstün gayret ile birlikte toplum olarak bilinçli hareket ederek, kısıtlamalarla birlikte iyi bir seviyede düşüşler yaşamış olduk. Bunun neticesinde de geçen haftaki vaka sayılarımızda Türkiye’de ilk 3'e girecek seviyede bir düşüş oldu. Bu düşüş şu anda da devam ediyor. Önümüzdeki bu bayram tatilini de iyi değerlendirerek tedbirlere daha fazla riayet edersek inşallah bayram dönüşünde kısıtlamalarında yavaş yavaş kalkması ile normal yaşantıya doğru dönmüş oluruz. Beklentim vakaların daha da düşmesi yönünde. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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