Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, polis ekipleri uygulama noktasında kumanyalarını iftara yetişemeyen sürücülerle paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, dün Kaynaşlı uygulama noktasında iftara kısa süre kala yaptıkları denetimlerde sürücülerle kumanyalarını paylaştı. Polisler kendilerine ayrılan kumanyaların bir bölümünü dağıtırken, "Polisimiz, askerimiz için dua edin. Özellikle terörle mücadele eden arkadaşlarımızı unutmayın" dedi. İftarlık verilen sürücüler, "Allah kolaylık versin. Onlar vatan bekçileri. Bizler onlar için varız, onlarda bizim için varlar. Allah onlardan razı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-05-12 11:21:24



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