Evleri hasar gören ailelere bayram ziyareti

– Düzce’nin Çilimli ilçesinde gece saatlerinde 2 ayrı noktada çıkan yangınlarda evleri hasar gören vatandaşlara hem geçmiş olsun, hem de bayram ziyareti gerçekleştirildi.

Düzce’nin Çilimli ilçesinde gece saatlerinde 2 ayrı noktada yangın çıktı. Dikmeli köyü ve Ulucami mahallelerinde çıkan yangınlarda evlerde maddi hasar oluştu. Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve beraberindeki ilçe protokolü çıkan yangınlar sebebiyle evleri hasar gören aileleri ziyaret etti. Hasarlarla ilgili bilgiler alan protokol üyeleri, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletirken, yapılması gereken tüm konularda yardım sözü verdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.