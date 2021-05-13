Vefa ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

– Düzce Valisi Cevdet Atay, bayramda da çalışmalarını sürdüren vefa sosyal destek ekipleri ile bir araya geldi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vefa sosyal destek ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. İhbarları tek tek değerlendiren ekipler, vatandaşların isteklerini tedarik ederek evlerine kadar getiriyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü olmasına rağmen ekipler çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz ve Düzce AFAD İl Müdürü Ali Kartal ile birlikte vefa sosyal destek ekiplerini ziyaret etti. Ekiplerin bayramını kutlayan Vali Atay, daha sonra 112 Acil Çağrı sistemlerinde görevlerinde bulunan tüm ekiplerin bayramını kutladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.