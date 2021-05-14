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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat

İHA

Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat

– Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ramazan Bayramı’nda vatandaşlara beslenme konularında uyarılarda bulunarak, "Uzun bir süre oruç tutuldu. Bir anda fazla yemek yenmemeli" ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı ve sonrasında sağlıklı beslenilmesi gerektiğini belirten Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ramazan ayında beslenme düzeninde değişikliklerin meydana geldiğini ifade etti. Ramazan Bayramı’nda da öğün sayısının arttığına dikkat çeken Yılmaz, "Bu durum daha fazla yemek yeme istediğinin oluşmasına sebep olabilmektedir. Tekrar değişen yeme düzeni ve Covid19 pandemi sürecindeki alınan tam kapanma ile birlikte ortaya çıkan hareketsiz yaşam bazı sindirim sistemi problemlerini ortaya çıkarabilir. Geleneksel olarak bayramda şeker, çikolata, özellikle hamur işleri gibi gıdalar kan şekerini hızla yükselten ve enerji içeriği yüksek gıdalardır. Bayramda gün içinde besin tüketmemeye alışmışken birdenbire bu gıdaların sık ve çok tüketilmesi sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayram ve sonrasında besin tüketimine dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır" dedi.


"Ara öğünlerde dikkatli olunmalıdır"
Besinlerin iyi çiğnenmesi gerektiğini söyleyen Yasin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
“Yeterli ve dengeli beslenmek için, sağlıklı beslenme tabağında yer alan beş temel besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda tüketilmelidir. Bu besin grupları; Süt ve süt ürünleri, et, yumurta veya kuru baklagiller, sebze, meyve, ekmek ve tahıl grubudur. Ara öğünlerde dikkatli olunmalıdır. Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler, ceviz, badem, fındık ya da az şekerli hoşaf/kompostolar, ayran, gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir. Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir. Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmeli ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Tatlı tercihi hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto/hoşaf suları, az şekerli limonata, ayran gibi içeceklerden yana kullanılmalıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışması için lif içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Yetişkin bireyler imkânlar dâhilinde günde en az 3 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meyve tüketmelidirler. Lif içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin de hızla yükselmesini engellerler. Diyabet, kalpdamar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermelidirler"


"2 litre su için"
Günde 2 ile 2,5 litre arasında su içilmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 22,5 litre su alınmalı; sıvı tüketimini artırmak amacıyla ayran, az şekerli limonata, az şekerli/şekersiz komposto/hoşaf gibi sıvı gıdalar gün içinde tüketilmelidir. Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemelidirler. Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yeme alışkanlığı, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şekline dönüştürülmemelidir. Bayram süreci ile birlikte kişiler uyku düzeni ramazan öncesi düzenlerine dönmeli böylece gece yemeleri alışkanlığının önüne geçilmelidir. Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla birlikte arttırılması, evde kalındığı süre içerisinde de evde fiziksel aktivite uygulamaları yararlı olacaktır" sözlerine ekledi.

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