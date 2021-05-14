Pazara yürüyerek gidin çağrısı

– Düzce Valiliği 15 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak olan Pazar yerine gidecek vatandaşların araç kullanmamalarını istedi.

Valilik, pazaryerleri ile ilgili yaptığı açıklamada; “15 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak Pazar yerleri belirlendi. Vatandaşlar ikametlerine en yakın Pazar yerlerini tercih etmeleri ve araç kullanmamaları gerekmektedir. Fevzi Çakmak, Aziziye, Hamidiye Mahalleri ile Konuralp ve Bahçeşehir bölgesindeki pazar yeri açık olacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.