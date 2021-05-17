Başkan Şahin sabah çayını taksicilerle içti

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, kademeli normalleşme süreceğinin ilk gününde taksici esnafını ziyaret ederek sohbet etti.
Kademeli normalleşmeye tüm Türkiye’de geçildi. Kapalı olan esnaflar bugün iş yerlerini açtı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sabahın ilk çayını Karaçalı Taksi durağında taksici esnafı ile içtik. Esnaf ile sohbet eden Şahin, “Tüm hemşerilerimize bol kazançlı ve bereketli bir gün diliyorum” dedi.
Birol Şahin taksici esnafının ziyareti sonrasında dükkan esnaflara da hayırlı işler dileğinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.