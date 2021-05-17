Hava ambulansı kazazede için havalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 52 yaşındaki kadın hava ambulansı ile Ankara’ya sevk edildi.

Kaza Tem otoyolu Düzce geçişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kazada yaralanan 52 yaşındaki kadına ilk müdahale Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapıldı. Yaralanan S. B. isimli kadın için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans helikopter istendi. Düzce Üniversitesi’ne pistine gelen helikopter yaralı S. B.’yi alarak Ankara Onkoloji Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.