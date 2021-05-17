Düzce Belediyesi’nden ilk taksit duyurusu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Belediyesi, 2021 yılı Emlak Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi ödemelerinin son gününün 31 Mayıs Pazartesi günü olduğunu hatırlattı.

Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların vergilerini 3 yolla ödeyebilecekleri kaydedildi. Hafta içi mesai saatleri içerisinde Düzce Belediyesi hizmet binası ödeme veznelerinde saat 10.0016.00 arası, Bahçeşehir tahsilat veznesi ile Konuralp Ek Hizmet Binasında ise 10.0015.00 arası vergi ödemesi yapılabileceğinin belirtildiği açıklamada, tahsilat bürolarının yanı sıra internet üzerinden de vergilerini kolayca yatırabilecekleri, belediyenin resmi internet sayfasında üzerinden tüm vergi ve su ödemelerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.