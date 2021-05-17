İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Düzce paylaşımı Soylu “Düzce’ye yakıştı mı yakıştı”

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– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’de yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim parkının fotoğraflarını paylaşarak, “Düzce’ye yakıştı mı yakıştı” diyerek “trafik kuralları aklımda” paylaşımında bulundu.

Düzce’nin Mergiç Mahallesinde yapımı tamamlanan Düzce Çocuk Trafik Eğitim Parkının fotoğraflarını içişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakan Soylu mesajında, “Düzce'ye, Çocuk Trafik Eğitim Parkımız #YakıştıMıYakıştı Trafikte #HerYılDahaİyiye Kurallar Hep Aklımda” ifadelerinde bulundu.

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