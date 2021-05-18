Düzce’nin 3’te 1’i aşılandı Aşılanan sayısı 131 bini geçti

– Korona virüs salgını sonrasında başlatılan aşılama çalışmalarında Düzce’nin 3’te 1’ine denk gelen 131 bin 90 kişinin aşılama çalışması gerçekleştirildi.
Türkiye’de 14 Ocak itibari ile aşılama çalışmaları başlatıldı. Covid19 Aşısı bilgilendirme platformu tarafından Sağlık Bakanlığı an be an aşılama verilerini paylaşıyor. Kademeli olarak ilerleyen aşılama çalışmaları kapsamında Düzce’de 25 Ocak’ta başlayan ilk aşılama çalışmalarının üzerinden 4 ay geçmesinin ardından aşılanan kişi sayısında ciddi oranda artış oldu. Düzce’de toplamda 74 bin 497 kişiye 1. Doz Covid19 aşısı yapılırken, 56 bin 593 2. Doz aşılama yapıldı. İl genelinde ise toplamda 131 bin 90 kişi aşılanarak, Düzce’nin 3’te 1’ine aşılama yapılmış oldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.