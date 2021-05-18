Bakım onarım çalışmaları devam ediyor

– Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin muhtelif yerlerinde çalışmalarını hızlandırdı. Yaz ayları öncesinde şehirde sıkıntılı olan bölgelerde bakım onarım yapılıyor.

Düzce Belediyesi tam kapanma sürecinde çalışmalarını sürdürdüğü gibi, kapanmanın ardından da çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin muhtelif yerlerinde, rotmix yama, Kilit parke tamiratı, Beton Kaldırım ve Kaldırım tamiratı, Yol açma ve reglaj çalışmalarına devam ediyor. Yaz ayları öncesinde sıkıntılı olan noktalarda bakım onarım çalışmalarının kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

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