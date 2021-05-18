Sincap ailesi Düzce ormanlarında görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sincap ailesi Düzce ormanlarında görüntülendi

İHA

Sincap ailesi Düzce ormanlarında görüntülendi

– Yaban hayat ve Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir, Düzce ormanlarının fotoğraflarını çektiği esnada, sincap ailesi ile karşılaştı. Sincapların fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni gördü.
Düzce Valiliği 2021 yılını ilde turizm yılını ilan etmesinin ardından çeşitli fotoğrafçılar Düzce’nin ormanlarında çekimlerini yapmaya devam ediyor. Daha önce bir çok kez Düzce’nin çeşitli noktalarında çekimler yaparak Düzce Valiliği’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar büyük beğeni toplamıştı. Yaban hayat ve Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir, bu sefer Düzce ormanlarında sincap ailesi ile karşılaştı. Ağaca tırmanan sincapları görüntüleyen Bozdemir’i gören sincaplar fotoğraflarının çekildiğini fark edince poz vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Düzce Valiliği’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar büyük beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakım onarım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bakım onarım çalışmaları devam ediyor
Düzce’nin 3’te 1’i aşılandı Aşılanan sayısı 131 bini geçti
YEREL HABERLER Düzce’nin 3’te 1’i aşılandı Aşılanan sayısı 131 bini ...
Işık ihlali yapan da, abartı egzoz takan da cezadan kaçamadı Havadan drone takip etti, ışık ihlali yapan 45 araca ceza kesildi Denetimlerden kaçmaya çalışan araçlar kovalamacada yakalandı
YEREL HABERLER Işık ihlali yapan da, abartı egzoz takan da cezadan ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Düzce paylaşımı Soylu “Düzce’ye yakıştı mı yakıştı”
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Düzce ...
Ambulans helikopter, kazada yaralanan kadın için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter, kazada yaralanan kadın için ...
Düzce Belediyesi’nden ilk taksit duyurusu
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi’nden ilk taksit duyurusu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu
Hava ambulansı kazazede için havalandı
YEREL HABERLER Hava ambulansı kazazede için havalandı
Düzce’de tam kapanmanın ardından ürküten yoğunluk
YEREL HABERLER Düzce’de tam kapanmanın ardından ürküten yoğunluk
Başkan Şahin sabah çayını taksicilerle içti
YEREL HABERLER Başkan Şahin sabah çayını taksicilerle içti
Türkiye’de en çok manda İstanbul’da bulunuyor Manda yetiştirmek, sığır yetiştirmekten daha kolay
YEREL HABERLER Türkiye’de en çok manda İstanbul’da bulunuyor Manda ...
Sürücüden şüphelenen jandarma araç içinde uyuşturucu yakaladı
YEREL HABERLER Sürücüden şüphelenen jandarma araç içinde uyuşturucu ...
140 kilometre takip edildi, film gibi kovalamaca ile yakalandı Çalıntı otomobili bırakıp kaçan şahıs, termal kamera ve drone ile arandı
YEREL HABERLER 140 kilometre takip edildi, film gibi kovalamaca ile ...
Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı 
YEREL HABERLER Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı 
Yavru ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı 5 katlı binanın çatı kısmında sıkışan kuş itfaiyeyi harekete geçirdi Yavru ebabil kuşunun ayaklarına takılan ip kesildi Serbest bırakılan kuş önce sendeledi, sonra özgürlüğüne uçtu
YEREL HABERLER Yavru ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı 5 katlı ...
Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ağızları tatlandırdı
YEREL HABERLER Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ağızları tatlandırdı
Vali Atay pazaryerlerinde denetim yaptı
YEREL HABERLER Vali Atay pazaryerlerinde denetim yaptı