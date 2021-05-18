Bahar hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor

Düzce Belediyesi, kent genelinde başlattığı geniş çaplı temizlik, bakım ve tamirat çalışmalarını gece ve gündüz çalışma esasına göre tüm hızıyla sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, periyodik olarak sürdürdükleri çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması, yabani otların temizliği, park ve bahçelerin bakımları çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından detaylı temizlik çalışması yapılan mahallelerde, cadde, sokak ve çocuk parkları süpürülüp yıkanırken, çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor. Ekipler öte yandan, Şıralık ve Darıcı Mahallelerinde bulunan çocuk parkları ile Melensu Park alanında da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise günlük yaşamın normale dönmesine sayılı günler kala vatandaşların parklarda ve yeşil alanlarda rahat ve sağlıklı şekilde vakit geçirebilmeleri adına hummalı çalışma yürütüyor.

Hem Bahçeşehir bölgesinde hem de kent genelinde yeşil alanların bakımını gerçekleştiren ekipler, ağaç budaması, çim biçme, ilaçlama ve yabani ot temizliğinin yanı sıra uygun alanlara ağaç dikimi de gerçekleştiriyor.

Düzce’yi yaşanabilir bir kent haline getirmek ve daha temiz bir Düzce için aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlarında bu konuda duyarlı davranarak yaşadıkları alanlara sahip çıkmalarını, çevreyi ve doğayı korumalarını istediklerini dile getirdi.

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