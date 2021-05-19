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Düzce'de sembolik köprü bu yıl siyah beyaza boyandı

DHA

Düzce'de sembolik köprü bu yıl siyah beyaza boyandı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´nin Boğaziçi Beldesi´nde "Boğaziçi Köprüsü" olarak adlandırılan sembolik köprü her yıl şampiyon olan takımın renklerine boyanırken, bu yıl siyah-beyaz renklere boyandı.
Düzce´nin Boğaziçi Beldesi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, 2014 yılının Mart ayında göreve geldiğinde beldede bulunan "Boğaziçi Köprüsü" adı verilen sembolik köprünün her yıl hangi takım şampiyon olursa o renge boyanacağını belirtti. 7 yıldır sembolik köprü o yıl hangi takım şampiyon olursa o renge boyanmaya başladı. Bu yıl hem Süper Ligde şampiyon olan hem Ziraat Türkiye Kupası´nı kazanan Beşiktaş´ın renklerine boyanan köprü siyah beyaz renklere büründü. Köprünün boyanması sırasında belde de bulunan Beşiktaşlı taraftarlar da tezahüratlarla köprünün boyanmasına eşlik etti.
Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan köprünün boyanma hikayesini anlatarak, "2014 yılında seçildikten sonra hangi takım şampiyon olursa köprüyü o renge boyatacağımız yönünde bir sözümüz ve latifemiz olmuştu. O sene de Fenerbahçe şampiyon oldu. Bende Fenerbahçeli olduğum için halk kendi takımımın renklerine boyattığımı düşündü. Ertesi sene ise başka bir takımın şampiyon olmasını istedim. Galatasaray olunca çok sevindim. O söylentilerden kurtuldum. O gün bugündür her sene hangi takım şampiyon olursa o takımın renklerine boyamak gibi bir alışkanlığımız oldu. Bu kapsamda 2020-2021 sezonunda hakkıyla, şerefiyle, şampiyon olan tüm Beşiktaş takımını taraftarıyla yöneticisiyle, gönül verenleri tebrik ediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
Köprünün boyanması 
-Taraftarların tezahüratlarla eşlik etmesi 
-Köprünün drone görüntüsü 
-Belediye Başkanı İbrahim Ercan ile röp ve detaylar DHA-Spor Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-05-19 10:13:50

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