Düzce nüfusunun yüzde 15’i genç

– Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce nüfusunun yüzde 15,4'ünü genç nüfus oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibarıyla Düzce’nin toplam nüfusu 395 bin 679 kişi iken 1524 yaş grubundaki genç nüfus 60 bin 945 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,4'ünü oluşturdu. Genç nüfusun 30 bin 435 kişi erkek nüfus, 30 bin 510 kişi ise kadın nüfus oluşturdu.



Genç nüfusun obezite oranı arttı

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2016 yılında 1524 yaş arası genç nüfusta obezite oranı yüzde 3,8 iken bu oran 2019 yılında %4,6 oldu. Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında yüzde 3,5 iken bu oran 2019 yılında yüzde 4,8'e, genç kadınlarda ise 2016 yılında yüzde 4,1 iken 2019 yılında yüzde 4,5'e yükseldi.

Diğer taraftan, 2016 yılında genç nüfusta normal kilolu olanların oranı yüzde 66,4 iken bu oran 2019 yılında yüzde 64,3 oldu. Normal kilolu genç nüfus oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında yüzde 69,2 iken bu oran 2019 yılında yüzde 64,3, genç kadınlarda ise 2016 yılında yüzde 63,6 iken 2019 yılında yüzde 64,3 oldu.

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