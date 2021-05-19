Şehri sirenlerle inlettiler

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde korona virüs ile mücadele tedbirleri arasında Düzce’de sadece törenlerle kutlanırken İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile kurum ve kuruluşlara ait araçlar, yaptıkları konvoy ile kent merkezini gezerek vatandaşları coşkuya ortak ettiler.

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş Savaşını başlatmasının 102. Yılı korona virüs tedbirlerine denk geldi. Alınan tedbirler çerçevesinde kutlamalar için sadece tören yapılırken, Düzcelilerin de bayram coşkusuna ortak olması için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Düzce’deki kurum ve kuruluşlarda araç konvoyu yaptı. Konvoya katılan Jandarma ve polis ekipleri araçlarının sirenlerini açarak şehrin bütün bölgelerini gezdiler. Vatandaşları da bayram coşkusuna ortak etmeye çalışan ekipleri gören vatandaşlar ise ellerindeki Türk Bayrakları ile konvoya destek verdiler.

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