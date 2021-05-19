19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Düzce’de, 18 Temmuz Stadyumunda sporcuların ve gençlerin birlikte okuduğu İstiklal Marşı ile yaşandı.

19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile başlayan kurtuluş mücadelesinin 102. Yılı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Düzce İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen törende 18 Temmuz Stadyumunda toplanan sporcular ve gençler akşam saat 19.19’da hep birlikte İstiklal Marşını okudurlar. Tören sırasında ellerinde Türk Bayraklarını sallayan çocuklar ilgi odağı oldu.

Düzenlenen organizasyon ile ilgili olarak açıklama yapan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Haftası dolayısıyla 1 haftadır çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Düzce’de 18 Temmuz Düzce Stadyumunda Türkiye genelinde yapılan İstiklal Marşı okuma etkinliğinin Düzce kısmında sporcularımızla, gençlerimizle, vatandaşlarımızla saat 19’u 19 geçe gür sesle istiklal Marşımızı okuduk. Gençlerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde İstiklal Marşımızı daha güzel şekilde okuruz” dedi.

Saat 19.19’da kadar çeşitli figürler sahneleyen sporcular ve gençler saat 19.19’da hep birlikte okudukları İstiklal Marşı’nın ardından stadyumdan ayrıldılar.

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