Çöp yangınına anında müdahale edildi

Düzce Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi arkasında daha önce vahşi depolama alanı olarak kullanılan bölgede çıkan yangına anında müdahale etti. Ekipler, vatandaşların yaktığı belirlenen yangınların hem çevreye hem havaya hem de toprağa zararı olduğunu bir kez daha ifade ederek duyarlı olmaya davet etti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü, aldıkları ihbarını değerlendirerek kısa süre içinde vahşi depolama alanında çıkan yangını kontrol altına alarak soğutma işlemini gerçekleştirdi. Katı Atık Bertaraf Tesisinin kurulmasının öncesinde vahşi depolama alanı olarak kullanılan bölgenin halen bazı vatandaşlar tarafından çöplük olarak kullanılmasından dolayı düzenli olarak kontroller yapan Zabıta ekipleri, bir yandan da ihbarları değerlendirerek İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte anında müdahaleler yapıyor. Bu kapsamda Küçük Sanayi Sitesi arkasında vatandaşlar tarafından başlatıldığı belirlenen yangını söndüren ekipler, çevreye ve havaya zarar verilmesinden dolayı tüm Düzcelilerin zarara uğratıldığı belirtti.

Düzce Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların özellikle çöplerin dökülmesi ve bu çöplerin yakılması ile ilgili duyarlı olmalarını ve Düzce’nin özellikle hava ve toprak kirliliğinin önlenmesinde toplumun her kesiminin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.