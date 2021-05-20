Emekli olan polis, konvoyla uğurlandı

Düzce'de emekli olan 26 yıllık polis memuru, meslektaşları tarafından yapılan polis konvoyu ile mesleğine veda etti.

İlk görevine 1995 yılında Bursa Mudanya'da başlayan polis memuru Erdal üzen, görev yaptığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü’nden emekli oldu. Meslektaşları ise Üzen'i son mesai gününde yalnız bırakmadı. D655 Karayolu üzerinde son kez uygulama yapan Erdal Üzen, mesai bitiminde birlikte görev yaptığı arkadaşları tarafından düzenlenen konvoy ile mesleğe veda etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.