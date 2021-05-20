Okul dışarıda gününde eğlendiler

Düzce Şükran Öney Anaokulunda okul dışarıda günü etkinliği düzenlendi. Dünya için iyilik yap sloganıyla öğrencilerin yapmış olduğu geri dönüşüm çalışmaları sergilendi.

Açık Hava da oyunlar oynayan öğrenciler, eğlenceli dans ve etkinlikler ile hoşça vakit geçirdiler. Atık malzemelerden materyaller tasarlayarak el becerilerini de geliştiren öğrenciler açık havada oyuna teşvik edilerek Okul Dışarıda gününü keyifli etkinlikler ile kutladılar.

Şükran Öney Okulu Müdürü Emine Taşlı, oyunun çocuğun sadece dünyasını değil aynı zamanda kendini de tanıma ve keşfetme yolu olduğunu belirtti. Çocukların kendini en güzel ifade ettiği bir alan olan oyunun, onların gerçek dünyası ile hayal dünyası arasında en önemli köprüsü olduğuna dikkat çekti.

Çocuk ile doğanın birbirine benzediğini belirten Taşlı, oyuna verdikleri önemi şu sözlerle anlattı; “Eskiden oyunlar tamamen doğal ortamlarda bahçede ve sokakta oynanırken şimdi daha çok daha kısıtlı alanlarda sanal ortamlarda oynanıyor. Oysaki; Doğa ile aramızda bir bağ vardır. Çocuk ile doğa birbirine benzer. İkisi de doğal yolla gelişir, serpilir ve var olur. Açık havada oynanan oyunlar çocukların dış dünyayı anlayıp, tanımalarına yardımcı olur. Sosyal becerilerin yanı sıra problem çözme ve akıl yürütme becerileri gelişir ve güçlenir; enerjilerini boşaltıp rahatlamalarına yardımcı olur, çocukları daha mutlu kılar.”

Okul Dışarıda günü nedeniyle veliler için de Rehber Öğretmeni Dilek Şengül tarafından dışarıda oyunun önemini içeren bilgilerin yer aldığı broşürler hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.