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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü, Antik Tiyatroda gençlerle söyleşi

İHA

Başkan Özlü, Antik Tiyatroda gençlerle söyleşi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’ dolayısıyla Konuralp Antik Kent Tiyatro alanında gençlerle buluştu. Başkan Özlü, ülke ve Düzce gündemine dair gelişmelerle ilgili gençlerin sorularını yanıtladı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzceli gençlerle bir araya geldi. Gençlerle buluşma etkinliğinde Düzce’nin tarihe açılan kapısı olan Konuralp Antik Kent Tiyatro alanını seçen Özlü, bu anlamlı günde gençlerle hem tarihi birleştirmek hem de Batı Karadeniz’in tek Antik Kenti olma özelliğini taşıyan Konuralp Tiyatro alanını benimseyerek ilk önce Düzceli gençlerin sahiplenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sözlerine ilk önce gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak başladı. Gençlerle birlikte İstiklal Marşı’nın söylemesinin ardından sözlerine devam eden Başkan Özlü, Düzce’nin çehresini değiştirmek ve daha yaşanabilir bir kent olması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “Bu anlamlı günde de sizlerle birlikte olmak Düzce’nin geleceği hakkında konuşmak bir yol haritası çıkarmak istedik. Gençlerimizin fikirlerini, onların, istek ve taleplerini önemsiyoruz. Sizlerle bu buluşmamız ilk oldu ancak bundan sonra bu Antik Tiyatroda çok farklı ve güzel etkinliklere hep birlikte imza atacağız. Sizler bu ülkenin ve Düzce’nin geleceği olarak daha da ileriye taşıyacaksınız. Bizler de yaptıklarımızla, projelerimizle sizlerin hayatlarına dokunacağız. Yaşam alanları oluşturarak daha modern bir kent olacağız. Belediye olarak bizim ilk işimiz bu. Kısa süre içinde her yaştan hemşerimizin beğeneceği, kabul edeceği ve gururla misafirlerini ağırlayabileceği bir Düzce’de yaşayacağız” ifadelerinde bulundu.

Gençlerin sorularını yanıtladı
“Başkan gençlerle buluşuyor” programına katılan gençler, Filistin’de yaşanan insanlık dramından Düzce’de hayata geçirilen projelere, ülke siyasetinden Düzce’nin vizyonuna kadar birçok konu hakkında Başkan Özlü’nün bilgi ve fikirlerini alırken, gelecek için hangi meslek dallarına yönelmelerine yönelik tavsiyeleri de ilgi ile dinledi.
Gençlerin hem ülke hem de Düzce’deki yaşananları yakından takip ederek öneriler sürmesinin anlamlı olduğunu kaydeden Başkan Özlü, gençlerle daha çok bir araya gelerek farklı etkinliklerde buluşacaklarını belirtti.
Program sonunda Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlardan tadan gençlere Başkan Özlü, hediyeler de takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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