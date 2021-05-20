Arı varsa hayat var resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arı varsa hayat var resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

İHA

Arı varsa hayat var resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

– “Arı varsa hayat var” temalı ulusal ölçekli resim yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Yarışmada “Arıları Koruyalım, Dünyayı Koruyalım” eseri Mustafa Emin Erdoğan, “Arının Rengi” eseriyle Tuana Torgut, “Döngü” eseri ile Ebrar Güreşir, “Ah Şu Dünya” konulu eseri ile Beyza Durhan birinci oldu.
Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Arı Varsa Hayat Var!” temalı ulusal ölçekli resim yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni yapıldı.

Katılım yüksek oldu
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve Güvenilir Gıda Platformu Başkanı Celal Toprak’ın yönetiminde yapılan ödül töreni açılış konuşmaları ile başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, insanların çevreye çok zarar verdiğini belirterek düzenledikleri yarışma ile yeni nesilde arı ve çevre farkındalığı oluşturmak istediklerini ifade etti. Çevreye verilen zararları gelecekte önleyebilmek adına bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini vurgulayan Kekeçoğlu, yarışmaya bin’e yakın katılım olduğunu söyleyerek emek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.
Yüksek Gıda Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, aylardır süren özverili çalışmalar sonucunda, jüri üyelerinin birbirinden değerli eserleri belirleme konusunda çok zorlandıklarını dile getirdi. Yarışmada yer alan çalışmaların birer sanat eseri olduğuna işaret eden Samancı, arının dünyaya katkılarını Dünya Arı Günü’nde bu yarışmayla anlamlı bir şekilde ifade ettiklerini sözlerine ekledi. Tozlaşmanın yüzde 80’inin arılar tarafından yapıldığına dikkat çeken Samancı, arıların yok olması durumunda, bitkisel üretimin ve tarımın, dolayısıyla da dünyanın yok olacağı vurgusunda bulundu.

“Çocukları geleceğe hazırlamak önemli”
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptığı konuşmasına Dünya Arı Günü’nü kutlayarak başladı. Yarışmanın kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirten Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi’nin inisiyatif üstlendiği birçok etkinlik ve projeyle çocukları doğa ve arılarla buluşturduğunu söyledi. Çocukları geleceğe hazırlamak için bu etkinliklerin önemi üzerinde duran Prof. Dr. Çakar, yarışmaya katılarak eserlerine ruh ve vücut veren katılımcılara gönülden teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Genç nesillerde bal arısı, çevre ve insan ilişkisi ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen resim yarışmasında, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

İlkokul kategorisinde “Arıları Koruyalım, Dünyayı Koruyalım” konulu eseri ile Mustafa Emin Erdoğan birinci, “Geleceği Aydınlatan Kovan” konulu eseri ile Zeynep Nisan Türkel ikinci, “Arı Varsa Hayat Var” konulu eseri ile Beren Bilmem üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde; “Arının Rengi” başlıklı eseri ile Tuana Torgut birinci olurken, “Hayat Mimarları Arılar” konulu eseri ile Ali Emir Çiğdem ikincilik, “Yaşamın İçinde Arı” başlıklı eseri ile de Ela Serbes üçüncülük derecesi elde etti.

Lise kategorisinde ise “Döngü” isimli eseri ile Ebrar Güreşir birinci, “Süregelen Mühendisler” isimli eseri ile Sarete Aydeniz ikinci, “Arı Olmazsa Yaşam da Olmaz” başlıklı eseri ile üçüncülük ödülünü Aslı Safi’ye kazandı.

Üniversite kategorisinde “Ah Şu Dünya” konulu eseri ile Beyza Durhan birinci olurken, “Yaşamın Dansı” konulu eseri ile Büşra Meydan ikincilik, “Yaşamın Kaynağı Arılar” konulu eseri ile de Alperen Gün üçüncülük derecesi elde etti. Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık bulunan eserler, 2027 Mayıs 2021 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi’nin https://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet adresinde ziyaretçilere açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özlü, Antik Tiyatroda gençlerle söyleşi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, Antik Tiyatroda gençlerle söyleşi
Okul dışarıda gününde eğlendiler
YEREL HABERLER Okul dışarıda gününde eğlendiler
Emekli olan polis, konvoyla uğurlandı
YEREL HABERLER Emekli olan polis, konvoyla uğurlandı
Çöp yangınına anında müdahale edildi
YEREL HABERLER Çöp yangınına anında müdahale edildi
Dayısı tabancayla ateş ettirdi, babası görüntüledi
YEREL HABERLER Dayısı tabancayla ateş ettirdi, babası görüntüledi
Düzce yaylaları renklendi
YEREL HABERLER Düzce yaylaları renklendi
Farları yanmadığı için durduruldu, alkollü çıktı Alkollü sürücünün aracı trafikten men edildi
YEREL HABERLER Farları yanmadığı için durduruldu, alkollü ...
19 Mayıs coşkusunu stadyumda İstiklal Marşını okuyarak yaşadılar
YEREL HABERLER 19 Mayıs coşkusunu stadyumda İstiklal Marşını ...
MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan'dan '19 Mayıs' mesajı
YEREL HABERLER MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan'dan '19 ...
Polis ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Polis ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı
Şehri sirenlerle inlettiler
YEREL HABERLER Şehri sirenlerle inlettiler
Tam kapanmanın ardından meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ardından meclis toplantısı yapıldı
Yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Yangın büyümeden söndürüldü
Gençlerin tehlikeli merakı Fotoğraf çekinmek için çatıya çıktılar
YEREL HABERLER Gençlerin tehlikeli merakı Fotoğraf çekinmek için ...
Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı
YEREL HABERLER Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı
Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı
Mezarlıklarda çalışmalara devam ediliyor
YEREL HABERLER Mezarlıklarda çalışmalara devam ediliyor
Ormanların gençleştirme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Ormanların gençleştirme çalışmaları devam ediyor
Düzce nüfusunun yüzde 15’i genç
YEREL HABERLER Düzce nüfusunun yüzde 15’i genç
Çiftçi kadınlar sebze fidelerini toplamaya başladı
YEREL HABERLER Çiftçi kadınlar sebze fidelerini toplamaya başladı
Düzce'de gençler 102 balon uçurdu
YEREL HABERLER Düzce'de gençler 102 balon uçurdu
Düzce'de sembolik köprü bu yıl siyah beyaza boyandı
YEREL HABERLER Düzce'de sembolik köprü bu yıl siyah beyaza boyandı
Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi
Düzce’de pedallar 19 Mayıs için döndü
YEREL HABERLER Düzce’de pedallar 19 Mayıs için döndü