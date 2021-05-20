Arı varsa hayat var resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

– “Arı varsa hayat var” temalı ulusal ölçekli resim yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Yarışmada “Arıları Koruyalım, Dünyayı Koruyalım” eseri Mustafa Emin Erdoğan, “Arının Rengi” eseriyle Tuana Torgut, “Döngü” eseri ile Ebrar Güreşir, “Ah Şu Dünya” konulu eseri ile Beyza Durhan birinci oldu.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Arı Varsa Hayat Var!” temalı ulusal ölçekli resim yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni yapıldı.



Katılım yüksek oldu

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve Güvenilir Gıda Platformu Başkanı Celal Toprak’ın yönetiminde yapılan ödül töreni açılış konuşmaları ile başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, insanların çevreye çok zarar verdiğini belirterek düzenledikleri yarışma ile yeni nesilde arı ve çevre farkındalığı oluşturmak istediklerini ifade etti. Çevreye verilen zararları gelecekte önleyebilmek adına bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini vurgulayan Kekeçoğlu, yarışmaya bin’e yakın katılım olduğunu söyleyerek emek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yüksek Gıda Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, aylardır süren özverili çalışmalar sonucunda, jüri üyelerinin birbirinden değerli eserleri belirleme konusunda çok zorlandıklarını dile getirdi. Yarışmada yer alan çalışmaların birer sanat eseri olduğuna işaret eden Samancı, arının dünyaya katkılarını Dünya Arı Günü’nde bu yarışmayla anlamlı bir şekilde ifade ettiklerini sözlerine ekledi. Tozlaşmanın yüzde 80’inin arılar tarafından yapıldığına dikkat çeken Samancı, arıların yok olması durumunda, bitkisel üretimin ve tarımın, dolayısıyla da dünyanın yok olacağı vurgusunda bulundu.



“Çocukları geleceğe hazırlamak önemli”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptığı konuşmasına Dünya Arı Günü’nü kutlayarak başladı. Yarışmanın kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirten Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi’nin inisiyatif üstlendiği birçok etkinlik ve projeyle çocukları doğa ve arılarla buluşturduğunu söyledi. Çocukları geleceğe hazırlamak için bu etkinliklerin önemi üzerinde duran Prof. Dr. Çakar, yarışmaya katılarak eserlerine ruh ve vücut veren katılımcılara gönülden teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Genç nesillerde bal arısı, çevre ve insan ilişkisi ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen resim yarışmasında, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.



İlkokul kategorisinde “Arıları Koruyalım, Dünyayı Koruyalım” konulu eseri ile Mustafa Emin Erdoğan birinci, “Geleceği Aydınlatan Kovan” konulu eseri ile Zeynep Nisan Türkel ikinci, “Arı Varsa Hayat Var” konulu eseri ile Beren Bilmem üçüncü oldu.



Ortaokul kategorisinde; “Arının Rengi” başlıklı eseri ile Tuana Torgut birinci olurken, “Hayat Mimarları Arılar” konulu eseri ile Ali Emir Çiğdem ikincilik, “Yaşamın İçinde Arı” başlıklı eseri ile de Ela Serbes üçüncülük derecesi elde etti.



Lise kategorisinde ise “Döngü” isimli eseri ile Ebrar Güreşir birinci, “Süregelen Mühendisler” isimli eseri ile Sarete Aydeniz ikinci, “Arı Olmazsa Yaşam da Olmaz” başlıklı eseri ile üçüncülük ödülünü Aslı Safi’ye kazandı.



Üniversite kategorisinde “Ah Şu Dünya” konulu eseri ile Beyza Durhan birinci olurken, “Yaşamın Dansı” konulu eseri ile Büşra Meydan ikincilik, “Yaşamın Kaynağı Arılar” konulu eseri ile de Alperen Gün üçüncülük derecesi elde etti. Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık bulunan eserler, 2027 Mayıs 2021 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi’nin https://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet adresinde ziyaretçilere açık olacak.

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