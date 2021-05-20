Sağlıklı bir toplum için hemşirelerin önemine vurgu yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı bir toplum için hemşirelerin önemine vurgu yapıldı

İHA

Sağlıklı bir toplum için hemşirelerin önemine vurgu yapıldı

– Hemşireler geleceğin sağlık bakımı için öncü bir ses başlıklı etkinlikte konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hemşireliğin tarihi süreçte de çok saygın bir meslek grubu içerisinde yer aldığını söyledi.
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses” başlıklı etkinlikte, sağlık hizmetinde hemşirelerin önemine değinildi.
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Keçeci, hemşirelerin gelişen teknolojiyle birlikte kendilerini de sürekli geliştirdiğini dile getirerek, hemşirelik mesleğini yapan kişilerin; proaktif, dirençli, bilimsel yeniliklere açık, insana dokunmayı seven bireyler olması gerektiğinin altını çizdi. Hemşireliğin toplum tarafından en güvenilir bir meslek grubu içerisinde yer aldığını söyleyen Keçeci, pandemi süreciyle birlikte daha da zorlaşan çalışma şartlarına ve uzun mesailere maruz kalan hemşirelerin Hemşirelik Haftası’nı kutladı.

“1996 yılından beri hemşire yetiştiriyor”
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir ise yaptığı konuşmada; sağlık hizmetinde hemşirelerin önemine değinerek, Roma Dönemi’nden beri hemşirelik mesleğinin oldukça geliştiğini Florence Nightingale’in de hemşirelik mesleğinin gelişmesine çok önemli katkılar sağladığını söyledi. Ayrıca bu hafta içerisinde düzenlenen etkinliklerle de hemşirelerin yaşadığı sorunların ele alındığını ifade eden Demir, Düzce Üniversitesi 1996 yılından beri hemşire yetiştirdiğini ve mezun olan öğrencilerin çalıştığı yerlerden olumlu geri dönüşler aldıklarının katılımcılarla paylaştı. Demir, pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm hemşirelere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerini sonlandırdı.

“Hemşirelik mesleğinin tarihten gelen bir saygınlığı var”
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm hemşirelerin ve hemşire adayı öğrencilerinin Hemşireler Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı. Ayrıca, hemşireliğin tarihi süreçte de çok saygın bir meslek grubu içerisinde yer aldığını vurguladı. Bir sağlık kuruluşunun algısını, hemşirelerin hastalarla ve insanlarla kurdukları ilişkinin belirlediğini dile Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi bünyesinde yetiştirilen hemşirelerin; akademik bilginin yanında insana dokunan, yaşamın ve yaşatmanın değerini bilen bireyler olarak mezun olmalarına dikkat ettiklerini söyledi.
Gelecek dönem akademik yılı içerisinde eğitime açılması hedeflenen yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi binası içerisinde simülasyon laboratuvarları oluşturulduğunu açıklayan Rektör Nigar Demircan Çakar, öğrencileri; yaşanabilecek her olaya, yapılacak müdahaleyi deneyimlemeden mezun etmek istemediklerini vurguladı. Özverili çalışmalarını pandemiyle birlikte bir kat daha artıran hemşirelerin ve hemşire adaylarının Hemşireler Haftası’nı kutlayan Çakar, etkinliğin herkes için faydalı olmasını temenni ederek, misafir konuşmacı Doç. Dr. Gülten Koç’a da katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Pandemi ile birlikte hemşirelik mesleğinin önemi daha da arttı”
Açılış konuşmalarından sonra “Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses” başlıklı sunumuna başlayan Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi, Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülten Koç, önemli olduğu bilinen hemşirelik mesleğinin pandemi ile birlikte daha da önemli hale geldiğinin altını çizdi. Sürdürülebilir kalkınma için hemşirelik mesleğinin geliştirilmesi gereken meslek grupları içerisinde yer aldığı bilgisini paylaşan Koç, pandemiyle birlikte ortaya çıkan en önemli gerçeğin; sağlık ve sağlığı etkileyen politikalar, uygulamalar ve imkanlar esaslı bir şekilde yeniden düzenlenmezse istenen küresel sağlık hedefine ulaşılamayacağının altını çizdi.

“Her zamankinden daha fazla ihtiyaç var”
Dünya Sağlık Örgütü ve ICN’in küresel sağlık hedefine değinen Koç, “Bu günlerde, her bir bireyin ulaşabildiği, eşit şekilde yararlanabildiği; sürdürülebilir, adil, etik temelli ve geleceğe uygun sağlık sistemlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Dünya Sağlık Örgütü ve ICN, küresel sağlık hedefine ulaşmak için, insan merkezli sağlık hizmetlerine, nitelik ve nicelik olarak yeterli sağlık iş gücüne ve hemşirelik eğitimine yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtmektedir” ifadelerini kullandı.
Daha iyi bir sağlık sistemi için hemşirelerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Gülten Koç, küresel sağlık krizlerinin, sağlık hizmetlerinde büyük değişiklikleri zorunlu kıldığını, Covid19 salgının sorumluları daha iyi sağlık bakım sistemlerini nasıl oluşturulabileceği konusunda düşünmeye zorladığını vurguladı.

“Hemşireler ‘sağlık kültürü’ oluşturmaya öncülük ederler”
Covid19 salgınında dünya genelinde sağlık sistemlerinin çöküşün eşiğine geldiğini söyleyen Doç. Dr. Koç, sağlık çalışanlarının bilgi, beceri, şefkat ve yeteneklerini normal toplumsal veya profesyonel beklentilerin çok üstüne çıkarak yanıt verdiğini kaydetti. Sağlıklı toplum için hemşirelerin önemine değinen Koç, “Hemşireler bireyi ve sağlık ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde anlayan meslek grubudur. Hemşireler hizmet verdikleri her ortamda sağlığın güvenilir bir temsilcisi olarak ‘sağlık kültürü’ oluşturmaya öncülük ederler” dedi.
Ocak 2021’de ICN’in yayınladığı rapora göre 60 ülkede 2800’den fazla hemşirenin Covid19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini veren Doç. Dr. Gülten Koç, “2020 Covid19 salgını dünyaya çok ama çok acı veren dersler verdi. Artık dünyadaki sağlık hizmetlerinin, yeterli hemşire olmadan toplumun sağlık ihtiyaçlarının karşılanmayacağını biliyoruz. Devletlerin, hemşireliğe yapılan yatırımın sağlık hizmetlerinin ötesine geçen faydalar sağladığını fark etmesine ihtiyacımız var” diyerek yapılması gerekenlerin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arı varsa hayat var resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Arı varsa hayat var resim yarışması ödül töreni ...
Başkan Özlü, Antik Tiyatroda gençlerle söyleşi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, Antik Tiyatroda gençlerle söyleşi
Okul dışarıda gününde eğlendiler
YEREL HABERLER Okul dışarıda gününde eğlendiler
Emekli olan polis, konvoyla uğurlandı
YEREL HABERLER Emekli olan polis, konvoyla uğurlandı
Çöp yangınına anında müdahale edildi
YEREL HABERLER Çöp yangınına anında müdahale edildi
Dayısı tabancayla ateş ettirdi, babası görüntüledi
YEREL HABERLER Dayısı tabancayla ateş ettirdi, babası görüntüledi
Düzce yaylaları renklendi
YEREL HABERLER Düzce yaylaları renklendi
Farları yanmadığı için durduruldu, alkollü çıktı Alkollü sürücünün aracı trafikten men edildi
YEREL HABERLER Farları yanmadığı için durduruldu, alkollü ...
19 Mayıs coşkusunu stadyumda İstiklal Marşını okuyarak yaşadılar
YEREL HABERLER 19 Mayıs coşkusunu stadyumda İstiklal Marşını ...
MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan'dan '19 Mayıs' mesajı
YEREL HABERLER MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan'dan '19 ...
Polis ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Polis ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı
Şehri sirenlerle inlettiler
YEREL HABERLER Şehri sirenlerle inlettiler
Tam kapanmanın ardından meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ardından meclis toplantısı yapıldı
Yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Yangın büyümeden söndürüldü
Gençlerin tehlikeli merakı Fotoğraf çekinmek için çatıya çıktılar
YEREL HABERLER Gençlerin tehlikeli merakı Fotoğraf çekinmek için ...
Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı
YEREL HABERLER Gençler 102. yılda 102 balonu gökyüzüne bıraktı
Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı
Mezarlıklarda çalışmalara devam ediliyor
YEREL HABERLER Mezarlıklarda çalışmalara devam ediliyor
Ormanların gençleştirme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Ormanların gençleştirme çalışmaları devam ediyor
Düzce nüfusunun yüzde 15’i genç
YEREL HABERLER Düzce nüfusunun yüzde 15’i genç
Çiftçi kadınlar sebze fidelerini toplamaya başladı
YEREL HABERLER Çiftçi kadınlar sebze fidelerini toplamaya başladı
Düzce'de gençler 102 balon uçurdu
YEREL HABERLER Düzce'de gençler 102 balon uçurdu
Düzce'de sembolik köprü bu yıl siyah beyaza boyandı
YEREL HABERLER Düzce'de sembolik köprü bu yıl siyah beyaza boyandı
Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi