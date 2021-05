Sağlıklı bir toplum için hemşirelerin önemine vurgu yapıldı

– Hemşireler geleceğin sağlık bakımı için öncü bir ses başlıklı etkinlikte konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hemşireliğin tarihi süreçte de çok saygın bir meslek grubu içerisinde yer aldığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses” başlıklı etkinlikte, sağlık hizmetinde hemşirelerin önemine değinildi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Keçeci, hemşirelerin gelişen teknolojiyle birlikte kendilerini de sürekli geliştirdiğini dile getirerek, hemşirelik mesleğini yapan kişilerin; proaktif, dirençli, bilimsel yeniliklere açık, insana dokunmayı seven bireyler olması gerektiğinin altını çizdi. Hemşireliğin toplum tarafından en güvenilir bir meslek grubu içerisinde yer aldığını söyleyen Keçeci, pandemi süreciyle birlikte daha da zorlaşan çalışma şartlarına ve uzun mesailere maruz kalan hemşirelerin Hemşirelik Haftası’nı kutladı.



“1996 yılından beri hemşire yetiştiriyor”

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir ise yaptığı konuşmada; sağlık hizmetinde hemşirelerin önemine değinerek, Roma Dönemi’nden beri hemşirelik mesleğinin oldukça geliştiğini Florence Nightingale’in de hemşirelik mesleğinin gelişmesine çok önemli katkılar sağladığını söyledi. Ayrıca bu hafta içerisinde düzenlenen etkinliklerle de hemşirelerin yaşadığı sorunların ele alındığını ifade eden Demir, Düzce Üniversitesi 1996 yılından beri hemşire yetiştirdiğini ve mezun olan öğrencilerin çalıştığı yerlerden olumlu geri dönüşler aldıklarının katılımcılarla paylaştı. Demir, pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm hemşirelere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerini sonlandırdı.



“Hemşirelik mesleğinin tarihten gelen bir saygınlığı var”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm hemşirelerin ve hemşire adayı öğrencilerinin Hemşireler Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı. Ayrıca, hemşireliğin tarihi süreçte de çok saygın bir meslek grubu içerisinde yer aldığını vurguladı. Bir sağlık kuruluşunun algısını, hemşirelerin hastalarla ve insanlarla kurdukları ilişkinin belirlediğini dile Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi bünyesinde yetiştirilen hemşirelerin; akademik bilginin yanında insana dokunan, yaşamın ve yaşatmanın değerini bilen bireyler olarak mezun olmalarına dikkat ettiklerini söyledi.

Gelecek dönem akademik yılı içerisinde eğitime açılması hedeflenen yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi binası içerisinde simülasyon laboratuvarları oluşturulduğunu açıklayan Rektör Nigar Demircan Çakar, öğrencileri; yaşanabilecek her olaya, yapılacak müdahaleyi deneyimlemeden mezun etmek istemediklerini vurguladı. Özverili çalışmalarını pandemiyle birlikte bir kat daha artıran hemşirelerin ve hemşire adaylarının Hemşireler Haftası’nı kutlayan Çakar, etkinliğin herkes için faydalı olmasını temenni ederek, misafir konuşmacı Doç. Dr. Gülten Koç’a da katkılarından dolayı teşekkür etti.



“Pandemi ile birlikte hemşirelik mesleğinin önemi daha da arttı”

Açılış konuşmalarından sonra “Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses” başlıklı sunumuna başlayan Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi, Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülten Koç, önemli olduğu bilinen hemşirelik mesleğinin pandemi ile birlikte daha da önemli hale geldiğinin altını çizdi. Sürdürülebilir kalkınma için hemşirelik mesleğinin geliştirilmesi gereken meslek grupları içerisinde yer aldığı bilgisini paylaşan Koç, pandemiyle birlikte ortaya çıkan en önemli gerçeğin; sağlık ve sağlığı etkileyen politikalar, uygulamalar ve imkanlar esaslı bir şekilde yeniden düzenlenmezse istenen küresel sağlık hedefine ulaşılamayacağının altını çizdi.



“Her zamankinden daha fazla ihtiyaç var”

Dünya Sağlık Örgütü ve ICN’in küresel sağlık hedefine değinen Koç, “Bu günlerde, her bir bireyin ulaşabildiği, eşit şekilde yararlanabildiği; sürdürülebilir, adil, etik temelli ve geleceğe uygun sağlık sistemlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Dünya Sağlık Örgütü ve ICN, küresel sağlık hedefine ulaşmak için, insan merkezli sağlık hizmetlerine, nitelik ve nicelik olarak yeterli sağlık iş gücüne ve hemşirelik eğitimine yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtmektedir” ifadelerini kullandı.

Daha iyi bir sağlık sistemi için hemşirelerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Gülten Koç, küresel sağlık krizlerinin, sağlık hizmetlerinde büyük değişiklikleri zorunlu kıldığını, Covid19 salgının sorumluları daha iyi sağlık bakım sistemlerini nasıl oluşturulabileceği konusunda düşünmeye zorladığını vurguladı.



“Hemşireler ‘sağlık kültürü’ oluşturmaya öncülük ederler”

Covid19 salgınında dünya genelinde sağlık sistemlerinin çöküşün eşiğine geldiğini söyleyen Doç. Dr. Koç, sağlık çalışanlarının bilgi, beceri, şefkat ve yeteneklerini normal toplumsal veya profesyonel beklentilerin çok üstüne çıkarak yanıt verdiğini kaydetti. Sağlıklı toplum için hemşirelerin önemine değinen Koç, “Hemşireler bireyi ve sağlık ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde anlayan meslek grubudur. Hemşireler hizmet verdikleri her ortamda sağlığın güvenilir bir temsilcisi olarak ‘sağlık kültürü’ oluşturmaya öncülük ederler” dedi.

Ocak 2021’de ICN’in yayınladığı rapora göre 60 ülkede 2800’den fazla hemşirenin Covid19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini veren Doç. Dr. Gülten Koç, “2020 Covid19 salgını dünyaya çok ama çok acı veren dersler verdi. Artık dünyadaki sağlık hizmetlerinin, yeterli hemşire olmadan toplumun sağlık ihtiyaçlarının karşılanmayacağını biliyoruz. Devletlerin, hemşireliğe yapılan yatırımın sağlık hizmetlerinin ötesine geçen faydalar sağladığını fark etmesine ihtiyacımız var” diyerek yapılması gerekenlerin altını çizdi.

