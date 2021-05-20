Kuryenin önünü kesip, yağmadılar Motosikletli kuryeyi yağmalayanlar, polisten kaçamadı

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Düzce'de telefonla verilen siparişe giden motosikletli kurye, 2 şüpheli tarafından yolu kesilerek yağmalandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kuryeyi yağmalayanları suçüstü yakaladı.

Düzce kent merkezinde bulunan Uzun Mustafa Mahallesi’nde gelen siparişi götürmek üzere yola çıkan motosikletli kuryenin, 2 şüpheli tarafından yolu kesilerek, siparişlerine el konuldu. Kuryenin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kuryeyi yağmalayan şahısları suçüstü yakaladı. Aynı zamanda şahıslara, "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.



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